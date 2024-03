Per me è stato un errore: Inter, la confessione gela i tifosi | Mai più in nerazzurro

Non sempre le scelte professionali di un calciatore sono azzeccate: le dichiarazioni che ha rilasciato questo calciatore sono molto forti. Spesso, infatti, ci si butta in alcune opportunità senza considerare la situazione in maniera realistica: ecco cos’ha detto il calciatore.

L’Inter che stiamo osservando in questa stagione sembra una squadra perfetta. È difficile, in effetti, trovare difetti a quanto costruito da Giuseppe Marotta nel corso degli ultimi anni. A gestire questo gruppo, poi, c’è un allenatore che sta dimostrando la sua caratura internazionale.

Simone Inzaghi sta traghettando la squadra verso la vittoria dello Scudetto, e punta quantomeno a bissare il risultato dell’anno scorso in Champions League. Per quanto la distanza con le big europee possa essere ancora elevata, quest’Inter ha dimostrato di potersela giocare con tutti.

Ogni risultato, però, non si raggiunge per caso. Prima di arrivare a questi livelli, infatti, l’Inter ha dovuto affrontare parecchi anni di difficoltà dovuti anche, e non solo, al Fair Play Finanziario. Gli anni difficili hanno visto la scelta di calciatori non adeguati ai progetti tecnici.

Bisogna tornare indietro nel tempo per ritrovare l’ultimo exploit totale dei nerazzurri con la vittoria, nel 2010, del famigerato Triplete. Da lì in poi sono state parecchie le scelte sbagliate sul mercato. Una in particolare ha voluto rivangare il suo passato a Milano.

Un’esperienza da dimenticare

Nel gennaio 2015 sulla panchina dell’Inter sedeva Roberto Mancini. La stagione fu alquanto triste per i nerazzurri, i quali nel mercato invernale decisero di puntare su Lukas Podolski per il loro attacco, acquistandolo in prestito oneroso.

L’esordio avvenne già nei primi giorni dell’anno, e a fine stagione Podolski fece registrare 17 presenze in totale con un solo gol all’attivo. Insomma, a livello di prestazioni non fu una mossa saggia quella effettuata dal team di mercato interista e dal giocatore tedesco.

Si è trattato di un errore

Fin da subito, infatti, Podolski definì il suo passaggio all’Inter “un errore“, affermando che la Premier League in quel momento era il campionato più adatto per lui e per il suo modo di giocare a calcio. Ora, lo stesso attaccante milita in Polonia nel Gornik Zabrze.

Intervistato, ha ripercorso nuovamente la sua esperienza con l’Inter, sottolineando ancora una volta quanto sia stata sbagliata. A pesare molto sulle scarse prestazioni del calciatore fu anche il trasferimento durante il mercato invernale: Podolski ebbe pochissimo tempo per adattarsi e comprendere il calcio nel quale si stava muovendo.