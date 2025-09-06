Serie C, Audace Cerignola - Siracusa: dove vederla in diretta tv e streaming ​​

Redazione 06/09/2025 17:45

L’Audace Cerignola affronta il Siracusa nella 3a giornata di campionato (girone C di Serie C). Calcio d’inizio alle ore 20.30 di oggi, domenica 7 agosto. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming?

La gara sarà in diretta tv e streaming su Sky Sport: canale 254. La partita sarà visibile in streaming su Now e su Sky Go.

