Serie C, Audace Cerignola – Siracusa: dove vederla in diretta tv e streaming
L’Audace Cerignola affronta il Siracusa nella 3a giornata di campionato (girone C di Serie C). Calcio d’inizio alle ore 20.30 di oggi, domenica 7 agosto. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming?
AUDACE CERIGNOLA – SIRACUSA IN TV E STREAMING LIVE: NIENTE DIRETTA IN CHIARO, CANALE, ORARIO / PLAYOFF SERIE C
La gara sarà in diretta tv e streaming su Sky Sport: canale 254. La partita sarà visibile in streaming su Now e su Sky Go.