Avellino, i convocati di Biancolino per il Palermo: assente Insigne e altri 6 ​​

L’Avellino ha comunicato la lista dei convocati per la gara contro il Palermo. Biancolino potrà contare su 22 giocatori. Tra gli assenti figura l’ex Insigne, che sta seguendo il programma di recupero dopo la lesione del muscolo soleo destro, oltre ad altri sei calciatori: Armellino, D’Andrea, Favilli, Kumi, Marchisano e Pane.

I convocati

Portieri: 1 Iannarilli, 30 Daffara;

Difensori: 2 Missori, 23 Cagnano, 29 Cancellotti, 44 Simic, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 78 Milani, 79 Manzi;







Centrocampisti: 6 Palmiero, 8 Gyabuaa, 20 Palumbo, 24 Sounas, 39 Besaggio;

Attaccanti: 7 Tutino, 9 Patierno, 10 Russo, 14 Biasci, 17 Crespi, 32 Lescano, 33 Panico.

