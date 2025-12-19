Avellino, i convocati di Biancolino per il Palermo: assente Insigne e altri 6 ​​

Redazione 19/12/2025 20:48

L’Avellino ha comunicato la lista dei convocati per la gara contro il Palermo. Biancolino potrà contare su 22 giocatori. Tra gli assenti figura l’ex Insigne, che sta seguendo il programma di recupero dopo la lesione del muscolo soleo destro, oltre ad altri sei calciatori: Armellino, D’Andrea, Favilli, Kumi, Marchisano e Pane.

I convocati

Portieri1 Iannarilli, 30 Daffara;

Difensori2 Missori, 23 Cagnano, 29 Cancellotti, 44 Simic, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 78 Milani, 79 Manzi;



Centrocampisti6 Palmiero, 8 Gyabuaa, 20 Palumbo, 24 Sounas, 39 Besaggio;

Attaccanti7 Tutino, 9 Patierno, 10 Russo, 14 Biasci, 17 Crespi, 32 Lescano, 33 Panico.

