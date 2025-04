L’Avellino è promosso in Serie B se… tutte le combinazioni

La Serie B è a un passo. Con il successo di misura sul Monopoli e la contemporanea sconfitta interna del Cerignola contro il Benevento, l’Avellino ha allungato in vetta al Girone C di Serie C, portandosi a 69 punti, con 5 lunghezze di vantaggio sui pugliesi. A due giornate dalla fine, la promozione diretta è più vicina che mai. Ma quali sono le combinazioni possibili per ottenere l’aritmetica?

Avellino, tutte le possibilità per la promozione

Analizzando le classifiche e gli incroci, l’Avellino ha probabilità altissime di salire: in 32 casi su 36 possibili, i biancoverdi sarebbero promossi (88,88%). Restano minime, invece, le speranze del Cerignola, fermo a quota 64. Gli scontri diretti sono in parità, in caso di arrivo a pari punti conta quindi la differenza reti generale.

Ecco tutte le situazioni che garantirebbero la promozione dell’Avellino in Serie B:





Se conquista almeno 2 punti nelle ultime 2 giornate.

Se conquista 1 punto e il Cerignola non fa bottino pieno (cioè meno di 6 punti).

Se conquista 1 punto e, in caso di 6 punti del Cerignola, mantiene una miglior differenza reti .

Anche con zero punti, l’Avellino salirebbe se il Cerignola non ne fa 6.

Promozione già alla 37a giornata: lo scenario

Il primo match point è in arrivo. Sabato, nella 37a giornata, l’Avellino sfida il Sorrento, mentre il Cerignola affronterà il Team Altamura. Ecco le combinazioni che renderebbero aritmetica la promozione già questo weekend:

Se l’Avellino vince , è promosso in ogni caso.

Se pareggia e il Cerignola non vince , festeggia ugualmente.

Se perde e il Cerignola non vince, sarà comunque Serie B.

Il calendario delle ultime due giornate

Dopo la sfida contro il Sorrento, l’Avellino chiuderà il campionato contro il Latina. Per il Cerignola, invece, gli ultimi ostacoli saranno Team Altamura e Giugliano. In ogni caso, i “Lupi” hanno il destino nelle loro mani e potrebbero chiudere i giochi già nel prossimo turno.

L’Avellino può tornare in Serie B già alla 37a giornata con una vittoria sul Sorrento o un passo falso del Cerignola. Il traguardo è vicino, e la città è pronta a esplodere di gioia.