Trapani, Antonini sul caso Celiento: “Multa annullata, ma poca approvazione per il suo comportamento”

Il presidente del Trapani, Valerio Antonini, è intervenuto tramite il suo profilo X per chiarire la vicenda che ha coinvolto il difensore Celiento. Antonini ha sottolineato l’annullamento della multa da 5.000 euro, ma non ha nascosto il proprio disappunto per l’atteggiamento del giocatore, precisando di voler la questione al più presto.

“Il giorno della partenza per Latina, il giocatore non si è presentato senza alcuna autorizzazione della società, motivando l’assenza con la possibile nascita imminente della figlia – ha spiegato Antonini -. Gli è stata concessa piena libertà di scelta, rimanendo chiaro che la squadra avrebbe avuto bisogno di lui e sarebbe stato importante partire per la trasferta di Latina se la bambina fosse nata in tempo utile”.

Il presidente ha poi aggiunto: “La figlia è nata alle 3 del mattino, ma Celiento non ha più contattato la società né chiesto l’autorizzazione per restare a casa. Per me si tratta di una mancanza di rispetto verso la maglia che indossa. Detto ciò, non ho mai autorizzato l’invio di alcuna richiesta di multa: sono in corso verifiche interne per capire come si sia arrivati a questa situazione.





Antonini ha infine chiarito di aver parlato direttamente con il giocatore, annullando formalmente la sanzione: “Gli ho comunicato subito che la multa era revocata, ma ho anche ribadito la mia disapprovazione per come ha gestito la situazione, rischiando di creare un pericoloso precedente di autogestione. Caso chiuso, si guarda avanti”.

