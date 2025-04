Venezia, svelati i dettagli del nuovo stadio da 18mila posti

È stato presentato al Comune di Venezia il progetto del nuovo stadio cittadino, che sorgerà a Tessera, all’interno del Bosco dello Sport, un’area multifunzionale di 116 ettari dedicata a sport, socialità e benessere. L’impianto, pensato per ospitare eventi di Serie A, rugby e concerti, avrà una capienza di 18.500 posti.

La progettazione è stata affidata a Maffeis Engineering e allo studio internazionale Populous, su incarico del consorzio guidato da Costruzioni Bordignon, Fincantieri Infrastrutture e Ranzato Impianti, vincitore della gara d’appalto a marzo 2024.

L’architettura dello stadio prende ispirazione dal paesaggio naturale del territorio. Le sue linee curve e organiche si integrano con il masterplan e dialogano armoniosamente con la vicina arena e il centro sportivo. La facciata esterna, composta da elementi verticali regolari, conferisce leggerezza all’impianto e permette la visione parziale degli spalti anche dall’esterno, accentuando la trasparenza e l’apertura dell’intera struttura.





Il progetto include un podio a mezzaluna che abbraccia lo stadio, ospitando parcheggi e servizi. La cavea, sviluppata su tre lati (sud, est e nord), è compatta e progettata per massimizzare la visibilità e il coinvolgimento del pubblico. La vicinanza degli spalti al campo è pensata per creare un’atmosfera coinvolgente, in grado di amplificare l’emozione degli eventi sportivi.

Sul lato ovest, la tribuna VIP offrirà esperienze premium, allineate agli standard dei principali stadi europei. Sono previsti spazi specifici per la tifoseria locale, come una galleria coperta panoramica che circonda l’intero anello dello stadio, garantendo comfort, servizi e un collegamento visivo diretto con il paesaggio. L’impianto sarà inoltre dotato di numerose aree ristoro e luoghi d’interazione sociale. Tutto è stato progettato secondo i criteri del design inclusivo, per garantire un’esperienza accessibile e accogliente a ogni tipologia di pubblico.

