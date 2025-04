Carrarese, Calabro: “Palermo? Club dal grande blasone. Affronteremo la gara senza paura”

Parla Antonio Calabro. Il tecnico della Carrarese è intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-partita in vista della sfida contro il Palermo. Calabro ha sottolineato il prestigio del club rosanero, assicurando però che la sua squadra affronterà l’impegno con grande rispetto, ma senza alcun timore.

“Lunedì sarà fondamentale isolarci da tutto ciò che ci circonda: servirà massima concentrazione, perché affronteremo una delle squadre più forti del campionato, un club dal grande blasone che ha scritto pagine significative del calcio italiano. Andremo a Palermo consapevoli dei nostri valori e con le idee chiare sul nostro obiettivo. Rispetto per l’avversario, sì, ma niente paura“, ha dichiarato.

Calabro si è poi soffermato sul bomber dei rosa, Pohjanpalo: “Non abbiamo preparato un piano gara specifico per fermarlo, perché la forza del Palermo non si limita a lui. Hanno qualità in ogni reparto. Dovremo essere bravi a contenerli in fase di transizione e a sfruttare al meglio le occasioni che ci capiteranno“.





La Carrarese arriva a questo appuntamento forte di cinque risultati utili consecutivi, l’ultimo dei quali ottenuto in casa contro il Catanzaro di Fabio Caserta. I gialloblù stanno disputando un campionato al di sopra delle aspettative, soprattutto considerando che si tratta di una neopromossa. Di fronte, però, ci sarà un Palermo affamato di riscatto dopo il ko di Bari e determinato a consolidare la propria posizione nella zona playoff.

