Per la panchina del Catania si apre una pista clamorosa: c’è anche Silvio Baldini nella lista dei candidati. Dopo le dimissioni comunicate al Palermo, il tecnico toscano potrebbe restare in Sicilia e “scendere” in Serie D col club etneo.

Il nuovo Catania di Pelligra, infatti, non ha ancora formalmente firmato l’accordo con Giovanni Ferraro (protagonista l’anno scorso della vittoria del girone G di Serie D con il Giugliano) che resta comunque la guida più probabile per la prossima stagione e che secondo gli accordi dei giorni scorsi dovrebbe firmare il nuovo contratto all’inizio della prossima settimana.

Ma la società, secondo quanto riportato da Tmw, avrebbe contattato Silvio Baldini per sondare la sua eventuale disponibilità: l’ex Palermo è svincolato e si sarebbe preso 24 ore di tempo per valutare questa sorprendente offerta. Anche Renzo Castagnini, protagonista insieme a Baldini dell’addio al Palermo, potrebbe avere un ruolo operativo: anche lui sarebbe un ex, avendo giocato con la maglia del Catania.

Per Baldini sarebbe un ritorno dopo 14 anni: Silvio ha allenato la formazione rossazzurra nella stagione 2007/08. Il tecnico ha seguito la squadra per 35 partite: fino al 31 marzo 2008, quando si è dimesso lasciando la squadra al terzultimo posto in classifica.

