Baldini, un’altra meraviglia: vince ancora i playoff e torna in B col Pescara

Se fosse un film, probabilmente si intitolerebbe “La seconda meraviglia”. Silvio Baldini l’ha fatto di nuovo: dopo aver trascinato il Palermo in Serie B nel 2022 con uno straordinario percorso nei playoff, domina ancora una volta la fase finale e riporta il Pescara tra i cadetti, un traguardo che ai ‘delfini’ mancava da quattro anni.

Le analogie tra i due percorsi sono tante, e non è un caso che a ricordarle con emozione sia stato a più riprese anche Edoardo Lancini, un altro dei protagonisti di quella magica stagione rosanero. Il Pescara ha messo in riga Catania, Vis Pesaro, Audace Cerignola e per ultima la Ternana in finale, proprio come il Palermo fece con Triestina, Entella, Feralpisalò e Padova. E anche stavolta, il vantaggio di essere testa di serie ha giocato un ruolo importante.

Baldini lo aveva detto con convinzione: “Io vado in Serie B anche da decimo”. Parole che, in un momento complicato per gli abruzzesi — reduci da una pesantissima sconfitta contro il già retrocesso Sestri Levante — potevano sembrare poco credibili, quasi buttate lì. Il Pescara alla fine ci è riuscito chiudendo al quarto posto la regular season, ma l’avventura non era affatto semplice data la complessità dei playoff di C e il blasone di squadre come Vicenza, Catania e la stessa Ternana.





Il “caso”, però, non sembra appartenere al vocabolario del tecnico toscano. Baldini ha mostrato ancora una volta di sapere costruire squadre compatte, con uno spirito battagliero, capaci di soffrire ma anche di colpire nei momenti decisivi. Sa coinvolgere il pubblico, sa farsi seguire dai suoi giocatori, e riesce a creare quel legame speciale che fa la differenza.

Lo ha dimostrato anche quest’anno, quando ha seriamente pensato di lasciare, ma sono stati proprio i suoi giocatori a convincerlo a restare. Baldini è un leader, e lo ha confermato ancora una volta nei playoff, guidando il Pescara verso la promozione. E chissà, che l’esperienza a Palermo, non sia stata proprio il passaggio decisivo per rafforzare la consapevolezza nei propri mezzi e in quelli della sua squadra.

LEGGI ANCHE

IL PESCARA DI BALDINI VINCE AI RIGORI: ELIMINATA LA TERNANA