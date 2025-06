Inzaghi e il Palermo, una storia lunga 32 anni: quando “Pippo” vedeva rosa… erano guai

Inzaghi e il Palermo? Si farà, assicurano tutti, il tempo di “limare” alcuni dettagli economici col Pisa. E quando si farà, si potrà anche ridere e scherzare sul fatto che era destino che prima o poi i colori rosa e nero sarebbero entrati a pieno titolo nella vita del tecnico piacentino che potrà avere l’occasione di “saldare il conto” del passato.

Già, perchè da calciatore Inzaghi ha spesso fatto male al club di viale del Fante: a dirla tutta, il Palermo era una delle sue vittime preferite. Una tendenza che ha continuato – anche se in misura minore – nella carriera da allenatore, affrontando i rosanero alla guida di Milan, Venezia, Reggina e Pisa.

Lo stadio “Renzo Barbera” non è certo un luogo sconosciuto per lui: lo ha vissuto da avversario, sia con gli scarpini ai piedi che in giacca e cravatta. Ed è rimasto colpito dal calore del pubblico e dall’atmosfera del “Barbera”, tanto da esprimere più volte parole di stima verso la città e i suoi tifosi.





Inzaghi contro il Palermo da calciatore

Nel corso della sua carriera da calciatore, Inzaghi ha affrontato il Palermo in 19 occasioni tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, trovando la via del gol otto volte. La sua prima rete contro i rosanero arrivò proprio nel primo faccia a faccia, stagione 93/94. “Super Pippo” aveva appena vent’anni e vestiva la maglia del Verona. Nonostante la sua rete, però, gli scaligeri uscirono sconfitti per 2 – 1.

L’anno successivo, con il Piacenza, mise a referto una tripletta contro i siciliani, una delle prime della sua carriera. In seguito, ha segnato contro il Palermo solo con il Milan: nella stagione 2005/06 colpì sia all’andata che al ritorno, decidendo entrambe le sfide a favore della squadra guidata da Ancelotti.

Due anni più tardi, arrivò il settimo gol contro il Palermo, nel 2 – 1 rossonero a San Siro contro un undici che schierava Brienza, Miccoli e Amauri. L’ultimo centro contro i rosa risale alla stagione successiva: un secco 3 – 0 a Milano, completato anche dalle firme di Ronaldinho e Seedorf.

Tuttavia, oltre ai tanti ricordi positivi, Inzaghi non potrà dimenticare un momento amaro vissuto proprio al “Barbera”: nella stagione 2009/10, appena quindici minuti dopo essere subentrato a Pato, fu costretto a lasciare il campo per un grave infortunio. La diagnosi fu impietosa: rottura del legamento crociato, che costrinse l’ex numero 9 a rimanere fuori dal rettangolo di gioco per oltre sei mesi.

Le sfide da allenatore

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Inzaghi ha affrontato il Palermo in dieci occasioni da allenatore, raccogliendo cinque vittorie, due pareggi e tre sconfitte. I primi confronti risalgono alla stagione 2014/15, quando era alla guida del Milan: all’andata i rosanero furono corsari a San Siro e passarono 0 – 2 con un gran gol di Dybala e un autogol di Zapata. Al ritorno Inzaghi si prese la rivincita, imponendosi con un 2 – 1 al “Barbera”.

In seguito, lo ha affrontato con Venezia, Reggina e Pisa. Con i lagunari ci furono quattro incroci tra il 2017 e il 2019, con due pareggi e una vittoria per parte. Alla guida della Reggina, nel 2022/23, Inzaghi ottenne un netto 3 – 0 in casa, ma perse 2 – 1 al ritorno in Sicilia.

Gli ultimi scontri risalgono alla stagione appena conclusa, sulla panchina del Pisa. In entrambe le sfide, i toscani hanno avuto la meglio: prima con un 2 – 0 alla seconda giornata firmato da Bonfanti e un’autorete di Nedelcearu. Poi, a fine gennaio, con un altro successo (2 – 1) grazie alle reti di Rus e Lind, agevolate da un rigore procurato da Ranocchia e da una papera di Desplanches.

LEGGI ANCHE

PALERMO, RITIRO IN VALLE D’AOSTA

PALERMO, I LUOGHI DEL RITIRO 2025/26