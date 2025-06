Palermo, ritiro in Valle d’Aosta: i rosa si alleneranno a Châtillon e Saint-Vincent

Dal 13 o 15 luglio fino all’inizio di agosto, il Palermo svolgerà il ritiro precampionato in Valle d’Aosta, a Châtillon e Saint-Vincent. La squadra rosanero, secondo quanto riportato da Aostasera.it, soggiornerà presso il prestigioso Grand Hôtel Billia e si allenerà allo stadio “Brunod”, dove sono previste anche alcune amichevoli, attualmente in fase di definizione.

La notizia è stata anticipata dall’assessore regionale allo sport e turismo, Giulio Grosjacques, durante la conferenza stampa del McLion Trophy. I rosanero prenderanno il posto del Cagliari, che per due anni consecutivi ha scelto la media Valle per la preparazione estiva. Un avvicendamento che segue una dinamica di alternanza tra squadre di Serie A e B: lo scorso anno, infatti, a Morgex si era allenato il Catanzaro (Serie B), quest’anno ci sarà il Pisa (promosso in Serie A), mentre a Châtillon si passa dal Cagliari (Serie A) al Palermo (Serie B).

Sul piano organizzativo, Marco Albarello – consulente regionale per i grandi eventi e responsabile della delegazione FIGC valdostana – ha spiegato ad Aostasera.it che “sono direttamente le società sportive e le amministrazioni comunali a stringere accordi con le squadre professionistiche“. La Regione, invece, si impegnerà a supportare l’iniziativa con una promozione mirata, affinché le società locali non vengano penalizzate e i terreni di gioco restino in buone condizioni anche per la stagione successiva: “Vogliamo evitare che i privati approfittino della situazione, come è già accaduto”.





