Regolamento Pescara – Ternana: cosa succede in caso di pareggio, gol in trasferta, come funziona / Finale playoff Serie C

Ultimo atto della stagione per la Serie C: Pescara e Ternana si giocano l’ultima promozione in Serie B nella finale di ritorno dei playoff. Dopo l’1-0 conquistato dagli abruzzesi all’andata, la tensione è alle stelle: ecco tutto quello che c’è da sapere sul regolamento, dai tempi supplementari ai calci di rigore.

🔢 Una finale su 180 minuti

La doppia sfida tra Pescara e Ternana si gioca su andata e ritorno, per un totale di 180 minuti. Nessun vantaggio legato ai gol in trasferta: conta solo il risultato complessivo dei due incontri.

👉 All’andata: vittoria del Pescara per 0-1 a Terni





👉 Al ritorno: si riparte con questo vantaggio per gli abruzzesi

⚠️ Cosa succede in caso di pareggio?

Il regolamento è chiaro:

Se il punteggio complessivo tra andata e ritorno è in perfetto equilibrio (es. 1-0 Ternana al ritorno, che pareggia il gol di Letizia all’andata), si giocano i tempi supplementari .

Se dopo i supplementari persiste la parità, si va ai calci di rigore.

Esempi pratici:

Risultato finale Pescara-Ternana 0-1 → supplementari

Risultato finale 1-2, 2-3, 3-4 → supplementari (parità nel doppio confronto)

Risultato finale 2-0, 3-1, 4-2 per la Ternana → Ternana promossa direttamente

Risultato finale 0-0, 1-1, 2-2 → Pescara promosso

Qualsiasi vittoria del Pescara → promozione per gli abruzzesi

🎯 Chi sale in Serie B? Tutti gli scenari

✅ Il Pescara va in Serie B se:

Vince la partita di ritorno

Pareggia con qualsiasi risultato

Perde con un solo gol di scarto (es. 0-1, 1-2) ma poi resiste ai supplementari o vince ai rigori

🔴 La Ternana va in Serie B se:

Vince con due o più gol di scarto entro i 90 minuti

Vince con un gol di scarto e poi trionfa ai supplementari o rigori

🏆 In palio l’ultimo posto in Serie B

La vincente della sfida Pescara – Ternana si unirà a Padova, Virtus Entella e Avellino, già promosse. Per l’altra, invece, resterà l’amaro di dover ricominciare dalla Serie C. La serata dell’Adriatico-Giovanni Cornacchia deciderà tutto. Una squadra alzerà la coppa e inizierà a pianificare la stagione tra i cadetti.