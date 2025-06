Pescara – Ternana, c’è la diretta in chiaro: dove vederla in tv e streaming, canale, orario / Playoff Serie C

Sabato 7 giugno si scrive l’ultimo capitolo della stagione di Serie C: Pescara e Ternana si sfidano nella finale di ritorno dei playoff, con in palio l’ultimo posto utile per la promozione in Serie B. Dopo lo 0 – 1 conquistato all’andata dagli abruzzesi grazie al gol di Letizia, gli umbri sono chiamati all’impresa.

🕘 Orario della partita Pescara – Ternana

L’appuntamento è fissato per sabato 7 giugno alle ore 21.15, allo stadio “Adriatico-Giovanni Cornacchia” di Pescara. Una serata che promette emozioni forti e che deciderà il destino di due piazze storiche del calcio italiano.

📺 Dove vedere Pescara – Ternana in diretta tv

La finale di ritorno sarà trasmessa in chiaro su Rai 2, accessibile a tutti senza bisogno di abbonamenti. Inoltre, la partita sarà disponibile anche su:





Rai Italia (per chi vive all’estero)

Sky Sport Uno (canale 201)

Sky Sport 251

NOW TV (per gli abbonati)

Un’offerta ampia che consentirà a tutti i tifosi di seguire questo atto finale da qualsiasi dispositivo.

💻 Pescara – Ternana in streaming: dove guardarla online

Per chi preferisce lo streaming, la partita sarà visibile su diverse piattaforme:

RaiPlay 👉 servizio gratuito, basta registrarsi e accedere via web o app.

Sky Go 👉 disponibile per tutti gli abbonati Sky.

NOW 👉 per chi ha attivo un pass sport.

FIFA+ 👉 disponibile anche su dispositivi mobili, per un’esperienza internazionale.

Tutte le piattaforme offrono applicazioni dedicate per smartphone, tablet e PC, così da poter seguire la gara ovunque ci si trovi.

⚔️ Il punto sulla partita

Il Pescara ha conquistato un prezioso successo all’andata in Umbria, imponendosi per 0-1 grazie al gol decisivo di Letizia. La squadra di Silvio Baldini arriva così alla sfida di ritorno con il vantaggio di poter contare su due risultati su tre per conquistare la promozione in Serie B: una vittoria o un pareggio basterebbero per completare l’opera. La Ternana, invece, sarà costretta a vincere con almeno due gol di scarto per ribaltare tutto e strappare l’ultimo pass per la serie cadetta.