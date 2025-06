Palermo, dal lussuoso hotel al campo Brunod: i luoghi del ritiro 2025/26

Il Palermo ha scelto ancora una volta la montagna per prepararsi alla nuova stagione. Dal 13 o 15 luglio fino ai primi giorni di agosto, i rosanero saranno protagonisti del ritiro precampionato in Valle d’Aosta, tra i comuni di Châtillon e Saint-Vincent. Una località già nota per la sua vocazione all’ospitalità calcistica: i siciliani raccoglieranno, infatti, il testimone del Cagliari, che per due estati consecutive ha svolto la preparazione proprio in media Valle.

Secondo quanto riportato da Aostasera.it, il quartier generale del Palermo sarà lo storico e lussuoso Grand Hôtel Billia, struttura a cinque stelle situata nel cuore di Saint-Vincent. Gli allenamenti quotidiani, invece, si svolgeranno allo stadio comunale “E. Brunod” di Châtillon, impianto già collaudato per eventi calcistici di alto livello.

Châtillon, tra storia e logistica perfetta

Situata a 549 metri di altitudine, Châtillon si estende su un territorio che ricorda la forma di una farfalla, con le “ali” disposte sui due versanti della valle e il “corpo” centrale attraversato dalla Dora Baltea. L’abitato principale è suddiviso in due nuclei distinti: il borgo storico e il villaggio di Chameran, separati dal torrente Marmore ma collegati da diversi ponti, tra cui uno di epoca romana.





Châtillon è anche il punto di accesso alla Valtournenche, che conduce fino alle pendici del Cervino. La sua storia millenaria è testimoniata dalla presenza di castelli, torri medievali e scorci pittoreschi che raccontano la ricchezza culturale della zona. Non si tratta solo di una sede logistica strategica per un ritiro sportivo, ma anche di una località che offre suggestione e identità.

Saint-Vincent, la “Riviera delle Alpi”

A pochi chilometri da Châtillon sorge Saint-Vincent, il quarto comune più popoloso della Valle d’Aosta, noto per la sua tradizione turistica centenaria e soprannominato “la Riviera delle Alpi”. Con circa 4.400 abitanti e una forte vocazione all’accoglienza, ospita anche il celebre Casino de la Vallée, una delle quattro case da gioco italiane, simbolo di eleganza e mondanità.

Proprio accanto al Casinò si erge il Grand Hôtel Billia, edificio in stile Belle Époque e fiore all’occhiello dell’ospitalità valdostana. L’albergo sarà la dimora della squadra durante il ritiro: comfort, privacy e servizi di alto livello si fonderanno con l’ambiente naturale circostante.

Lo stadio Brunod, cuore del lavoro atletico rosanero

Gli allenamenti del Palermo si svolgeranno allo stadio comunale “E. Brunod”, in Strada Italo Mus n. 20. L’impianto si trova a poche centinaia di metri dal centro di Châtillon e a ridosso della strada statale, una posizione ideale che agevola gli spostamenti tra hotel e campo, ottimizzando logistica e tempi.

Dotato di quattro spogliatoi, un magazzino per il materiale tecnico, un bar interno e tribune capaci di ospitare fino a 3.500 spettatori, il Brunod è da anni una meta privilegiata per i ritiri di club professionistici, italiani e internazionali. Una struttura funzionale, attrezzata per accogliere amichevoli estive, tifosi e operatori del settore.

