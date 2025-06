Sinner – Alcaraz, c’è la diretta in chiaro: dove vederla in tv e streaming, canale, orario / Roland Garros

È ufficiale: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfideranno nella finale del Roland Garros 2025, e l’evento sarà trasmesso in chiaro! Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di tennis e tifosi italiani, che potranno seguire il match comodamente anche senza abbonamenti a pagamento. Scopri qui tutti i dettagli su dove vedere Sinner-Alcaraz in TV, in streaming, l’orario e il canale.

📆 Quando si gioca la finale Sinner – Alcaraz?

La finalissima del Roland Garros 2025 tra Sinner e Alcaraz si disputerà domenica 8 giugno, non prima delle ore 15.00, sul celebre campo Philippe Chatrier. Una sfida epica tra due tra i più forti tennisti del mondo, già protagonisti tre settimane fa agli Internazionali di Roma.

📺 Dove vedere Sinner – Alcaraz in TV?

La partita sarà trasmessa in diretta TV in chiaro sul canale NOVE (numero 9 del digitale terrestre). Una decisione strategica di Warner Bros. Discovery, che detiene i diritti del torneo, in accordo con i partner DAZN, Sky, TIMVision e Amazon. Una mossa simile a quella già adottata per la finale degli Australian Open vinta da Sinner contro Zverev.





📡 Ecco i canali su cui potrai seguirla:

NOVE (Canale 9) – Diretta in chiaro per tutti

Eurosport 1 – Per gli abbonati Sky, DAZN, TIMVision

Discovery+ – In streaming con abbonamento attivo

💻 Dove vederla in streaming gratis?

Per chi vuole seguirla online, ci sono diverse opzioni di streaming, alcune anche gratuite:

🔸 Sito ufficiale del NOVE (gratis, senza abbonamento)

🔸 Discovery+ (abbonati)

🔸 Eurosport Player

🔸 NOW TV, DAZN, Sky Go – per chi ha i rispettivi abbonamenti attivi

⚠️ Il match sarà trasmesso in simulcast, quindi potrai scegliere la piattaforma che preferisci!

🗣️ Telecronisti e pre-partita

Il grande evento sarà introdotto da un prepartita speciale con i volti noti di Warner Bros. Discovery, tra cui le leggende Chris Evert e Mats Wilander. La telecronaca della finale sarà affidata a Jacopo Lo Monaco e Barbara Rossi, una coppia di grande esperienza nel racconto del tennis.

📊 Boom di ascolti per Sinner: perché è tutto in chiaro?

La semifinale tra Sinner e Djokovic, andata in onda su Eurosport, ha totalizzato uno share del 7,9% con oltre 1,3 milioni di spettatori medi. Numeri da record che hanno spinto Warner Bros. Discovery a rendere la finale accessibile a tutti.

Va ricordato che non esiste un obbligo di legge per trasmettere in chiaro le finali degli Slam. Tuttavia, l’enorme popolarità di Sinner ha convinto l’emittente a compiere questo passo storico.

✅ In sintesi: dove vedere Sinner – Alcaraz

📺 Piattaforma Tipologia Disponibilità NOVE Digitale Gratuita, in chiaro Eurosport 1 Pay TV Sky, DAZN, TIM, Amazon Discovery+ Streaming Abbonamento Sito NOVE Web streaming Gratuito NOW, Sky Go, DAZN Streaming app Abbonati