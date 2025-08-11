Balotelli: “Cerco un club che mi dia fiducia. Voglio giocare altri due-tre anni”

Domani, 12 agosto, Mario Balotelli spegnerà 35 candeline. Per l’occasione, l’attaccante ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, rivelando quale sarebbe il regalo più gradito: “Salute, per me e per i miei cari”.

Reduce da una stagione con poche presenze al Genoa, Balotelli è convinto di poter ancora dare il suo contributo in campo. Alla domanda su dove potrebbe giocare nella prossima stagione ha risposto, sorridendo: “Vorrei dirlo ma non ci riesco. Cerco un club che mi dia fiducia. Voglio giocare ancora due o tre anni, poi andrò da mio fratello Enock”.

Con la consueta ironia, ha lanciato una provocazione: “Il mio sogno è giocare nel Real Madrid…”. Poi ha spiegato: “Attualmente mio fratello gioca nel Vado, tra i dilettanti. Ho promesso che chiuderò la carriera giocando insieme a lui e ora mi sento pronto. Mi alleno anche con la boxe thailandese e ho avuto modo di lavorare con il campione del mondo Rodtang. Mi diverte e mi fa bene: è uno sport duro”.





Parlando del calcio di oggi, Balotelli ha espresso la sua visione: “Sono innamorato del calcio giocato, ma stanno cambiando troppe cose. In campo vedo tanti atleti alti un metro e novanta, ma pochi che saltano l’uomo. E adesso, appena un ragazzino prova un tunnel, finisce in castigo”.