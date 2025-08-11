Cremonese – Palermo sarà trasmessa in chiaro su Italia 1
Il Palermo farà il suo debutto ufficiale stagionale in diretta tv, in chiaro e in prima serata. Sabato 16 agosto i rosanero affronteranno la Cremonese nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia, prima gara ufficiale della nuova stagione.
La sfida Cremonese – Palermo sarà trasmessa su Italia 1 con calcio d’inizio alle 21.15, offrendo così un’ulteriore vetrina importante per la squadra di Inzaghi, reduce dal grande successo dell’amichevole contro il Manchester City.
Chi passerà il turno troverà ai sedicesimi la vincente di Udinese – Carrarese, match eventualmente in programma il 24 settembre. Un’occasione, dunque, per il Palermo di presentarsi davanti a un vasto pubblico televisivo, che potrà assistere ai primi passi di una stagione che, almeno sulla carta, promette di regalare grandi emozioni.
