Athletic Palermo, Mazzotta è il nuovo capitano

L’Athletic Club Palermo ha ufficializzato la nomina di Antonio Mazzotta come nuovo capitano. Reduce da una stagione da protagonista in Eccellenza, il difensore ha saputo distinguersi non solo per le qualità tecniche, ma anche per carisma e dedizione.

La scelta di Mazzotta, che già lo scorso anno aveva sposato il progetto a lungo termine dell’Athletic Club Palermo, conferma la sua centralità come punto di riferimento dentro e fuori dal campo. “Sono onorato di indossare la fascia da capitano in una stagione così storica – ha dichiarato Mazzotta – . In Serie D ci arriviamo con la passione di chi ha creduto fino in fondo in questo sogno, lavorando giorno dopo giorno con sacrificio. Questa fascia non è solo mia, ma è condivisa con tutta la squadra. È il simbolo della nostra unione e del sostegno reciproco. Il mio impegno sarà totale per trascinare la squadra e difendere questi colori”.

