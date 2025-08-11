Palermo, avanti tutta per Veroli: si punta a chiudere con il Cagliari

Davide Veroli è il prescelto per andare a puntellare la difesa del Palermo: il ds Carlo Osti ha individuato nel difensore di proprietà del Cagliari il giusto profilo per completare la retroguardia rosanero.

Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, il Palermo sta cercando l’accordo con il Cagliari sulla base di un prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi.

Veroli è un difensore duttile in grado di giocare sia come braccetto di sinistra che come esterno sinistro: in quel settore i rosa sono numericamente risicati e l’arrivo di un calciatore con le sue caratteristiche completerebbe le “coppie”. La retroguardia rosanero è al momento composta da Magnani, Bani e Ceccaroni che partono avanti nelle gerarchie, Diakité e Peda come riserve e fino a quando non verrà acquistato un altro difensore c’è il “primavera” Avena.





Con il suo arrivo la rosa, almeno a livello numerico, andrebbe a completarsi. Ciò non significa però che il Palermo si fermerebbe sul mercato, dato che sono ancora aperti i discorsi legati alla figura del portiere (nonostante l’arrivo di Bardi).

