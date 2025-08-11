Palermo, che guaio: per Gomis c’è frattura. I rosa tornano sul mercato

Che sfortuna per Alfred Gomis: il portiere rosanero si è nuovamente infortunato. Secondo quanto riportato dal club rosanero, Gomis ha riportato una frattura del radio del braccio destro, cosa che lo terrà fuori dai campi per almeno tre mesi (bisognerà capire se il calciatore avrà bisogno di un’operazione chirurgica e anche l’entità della frattura, non meglio specificata nel comunicato del Palermo).

Gomis ha riportato l’infortunio al 75′ dell’amichevole contro il Manchester City: il portiere è stato autore di una grande parata su Reijnders. Il centrocampista olandese ha tirato da posizione ravvicinata una conclusione molto potente.

Il gioco è stato interrotto per qualche minuto dato che Gomis ha avuto bisogno delle cure dello staff medico, percependo dolore sin da subito. In un primo momento sembrava imminente il cambio, poi, d’accordo con la panchina, il portiere è rimasto in campo e ha concluso la partita.





Il Palermo adesso è obbligato a tornare sul mercato: si tratta di un peccato per il portiere senegalese perché la società con l’acquisto di Bardi aveva dato il chiaro segnale di voler puntare su di lui dopo la sfortuna della passata stagione. Potrebbe tornare in voga il nome di Klinsmann.

Il comunicato

Alfred Gomis, in seguito ad un infortunio accusato nel corso della gara contro il Manchester City, è stato sottoposto a indagini strumentali che hanno evidenziato una frattura del radio del braccio destro. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo.

