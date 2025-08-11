Cremonese, doppio colpo dal Milan: presi Terracciano e Bondo

La Cremonese si prepara alla stagione di Serie A: il club neopromosso ha fatto spesa in casa Milan, assicurandosi le prestazioni di Filippo Terraciano e Warren Bondo. I lombardi affronteranno il Palermo in Coppa Italia sabato 16 agosto.

Terraciano, esterno difensivo, arriva in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Bondo invece arriva in prestito secco.

Il comunicato

“U.S. Cremonese comunica di aver acquisito da AC Milan le prestazioni sportive del calciatore Filippo Terracciano con la formula del prestito fino al termine della stagione e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Nato a Verona l’8 febbraio 2003, cresce nella città scaligera anche a livello sportivo vivendo una lunga trafila nel settore giovanile dell’Hellas. Con la prima squadra gialloblù raccoglie diverse convocazioni da giovanissimo, fino a debuttare in Coppa Italia e Serie A nella stagione 2021-22.





Da lì si ritaglia sempre più spazio tra le fila dei veronesi, giocando 41 partite in tutte le competizioni e ricevendo la chiamata del Milan nel gennaio del 2024: oltre a scendere in campo nel massimo campionato, con i rossoneri debutta in Champions ed Europa League. Nei primi anni di carriera ha sempre mostrato grande duttilità, agendo sia da difensore che da centrocampista. Benvenuto in grigiorosso, Filippo!”

