Palermo Futsal, scatta l’ora della C1: tra preparazione e Coppa Italia
Il Palermo Futsal Club dà il via alla nuova stagione, la prima nella storia del club in Serie C1. Dopo una settimana di parte atletica tra le spiagge di Capaci, la società rosanero è tornata in campo per la tradizionale sgambata di inizio preparazione.
Il lavoro atletico è supervisionato dal professore Leo Gargano, uno dei volti nuovi della società, insieme al dottore Gabriele Cirafici. L’allenatore Natale Gentile ha già accolto i rinforzi che completeranno la rosa per la stagione, insieme ai veterani dello scorso.
Il presidente Pazzaglia, affiancato dal direttore sportivo Giorgio Buffa, ha consegnato al tecnico pedine importanti come Danilo Bongiovanni, Gianluca Corsino, Fabio Lucchese, Giuseppe Vitale, Flavio Cignani e Umberto Polizzi.
Il Palermo è stato inserito nel girone A, dovrà affrontare Agrigento Futsal, Akragas Futsal, Atletico Monreale, Don Bosco Bonifato, Isola C5, Merlo Calcio a 5, Oratorio San Vincenzo, Palermo Calcio a 5, Palermo Futsal Eightyniners, Pgs Vigor San Cataldo, Pioppo Futsal, Polisportiva Real Sports, San Vito Lo Capo e Sport Club Giudecca.
In attesa del calendario di Serie C1, il primo impegno ufficiale sarà la Coppa Italia: subito una sfida importante contro un avversario temibile come l’Atletico Monreale. La gara d’andata si giocherà sabato 30 agosto alle 17:00 al Tocha Stadium.