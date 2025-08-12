Gomis, quanta sfortuna: il portiere del Palermo ancora ko ad agosto

In bocca al lupo ad Alfred Gomis. Il portiere del Palermo è stato costretto a un nuovo stop, molto meno grave di quello della passata stagione (tra i due e i tre mesi di stop) ma che pesa come un macigno sul morale e sul futuro di uno dei calciatori più apprezzati nello spogliatoio e anche dai tifosi rosanero.

Il “Barbera” ha subito capito

Gomis ha riportato la frattura del radio del braccio destro intorno alla mezz’ora del secondo tempo dell’amichevole contro il Manchester City: il braccio del portiere non ha retto contro un tiro ravvicinato di Reijnders. L’olandese, migliore in campo e autore di una doppietta, ha scaricato un destro potentissimo che è stato ben parato da Gomis. L’impatto è stato talmente forte che al “Barbera” si è sentito il rumore nonostante l’atmosfera caldissima.

Non appena il pallone è uscito dal terreno di gioco, Gomis ha avuto bisogno delle cure dello staff medico. Il portiere si è accasciato sul terreno di gioco e lo stadio si è lasciato andare a un “no” generale: i tifosi, consapevoli delle fragilità fisiche di Gomis, hanno subito temuto il peggio. L’aria di festa stava per essere rovinata da quella che sembrava essere una sostituzione annunciata ma poi, d’accordo con la panchina, il portiere è rimasto in campo e ha concluso la partita. Due giorni dopo gli approfondimenti e la scoperta della frattura.





Per Gomis agosto è di nuovo fatale

Gomis si infortuna nuovamente 351 giorni dopo: lo stop più lungo e grave con la maglia del Palermo lo ha avuto a partire dal 23 agosto 2024, data di inizio della Serie B 2024/25. A Brescia i rosanero aprivano la stagione: intorno al 35esimo minuto, Gomis si scontrò con Borrelli in area e fu costretto a uscire dolorante, visibilmente preoccupato. Pochi giorni dopo, gli esami strumentali rilevarono una lesione del tendine rotuleo del ginocchio destro, che costrinsero il portiere a saltare la stagione.

Non si trattava del primo infortunio grave subito da Gomis: nella stagione 2016/17 subì una frattura alla mano con la maglia del Bologna. Tra il 2019 e il 2022 il portiere si è lesionato il legamento crociato con la maglia del Dijon e ha avuto problemi all’anca oltre che subire una frattura al dito di una mano con il Rennes.

Il Palermo adesso cerca un portiere

L’anno scorso il ds Morgan De Sanctis coadiuvato da Dionisi e la società aveva deciso di dare fiducia al secondo portiere, Sebastiano Desplanches (il Palermo sostituì Sirigu come secondo d’esperienza). Una scelta che si rivelò essere sbagliata e che costrinse i rosa a tornare sul mercato a gennaio portando alla Favorita Emil Audero.

Il Palermo non percorrerà la stessa strada: Bardi sembrerebbe avviarsi a una stagione da “secondo” nonostante l’infortunio di Gomis. Il ds Carlo Osti tornerà sul calciomercato e proverà con tutta probabilità a pescare in Serie A. La pista Klinsmann sembra infatti tramontata, potrebbe essere ripercorsa l’opzione Semper, con il Pisa che ha acquistato Scuffet facendogli firmare un triennale.

