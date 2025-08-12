Palermo, al via il toto portiere: Semper in pole, si cerca in Serie A

Il Palermo torna a capofitto sul mercato dei portieri: l’infortunio di Gomis nel match contro il Manchester City ha sconvolto i piani dei rosanero, che sembravano destinati a confermare l’estremo difensore senegalese, che aveva convinto Inzaghi durante il ritiro di Chatillon.

Più Semper che Klinsmann

Per il Palermo si fa in salita la pista che porta a Klinsmann: l’opzione più accreditata che avrebbe voluto il portiere del Cesena in rosanero era quella dello scambio proprio con Gomis, chiaramente tramontato alla luce dell’infortunio. Il club di viale del Fante potrebbe andare all’assalto di Semper, portiere croato del Pisa che Inzaghi conosce bene.

Insieme i due hanno raggiunto la promozione in Serie A nella passata stagione. Il Pisa, tra l’altro, ha acquistato Simone Scuffet, portiere arrivato dal Cagliari che ha firmato un triennale per i toscani. Semper sembrerebbe quindi destinato a un ruolo secondario e il Palermo potrebbe fare leva proprio su quest’aspetto.

Il Palermo cerca un “primo”

Sembrerebbe esclusa sin da subito una “promozione” di Francesco Bardi a primo portiere del Palermo: l’ex Reggiana svolgerà il ruolo di valido secondo. Colui il quale sarà il prescelto da Carlo Osti e dal club rosanero per difendere i pali. rosanero giocherà da titolare.

Le opzioni in Serie A e l’archivio del City

Diventa difficile a questo punto del calciomercato, con l’inizio dei campionati alle porte, trovare un portiere di alto livello: per il Palermo è sfumato Audero, che si è accasato in Serie A alla Cremonese (saranno avversari proprio questo sabato in Coppa Italia). L’indonesiano sostituisce Fulignati, che dopo aver vinto i playoff con i lombardi si è accasato all’Empoli, anche questa dunque è un’opzione da scartare.

Sembra dunque possibile che il Palermo cerchi la soluzione in Serie A proprio come ha fatto lo scorso gennaio con Audero. Meno probabile l’opzione estera: il ruolo del portiere è troppo delicato per rischiare con profili non provenienti dai campionati italiani. Anche se il City Group non sarebbe nuovo a colpi a sorpresa di questo tipo.

