GdS – “Gomis fa di nuovo crac: il Palermo cerca un portiere”

A tener banco è sempre il mercato, soprattutto dopo l’ultimo infortunio di Gomis che costringe a correre ai ripari. Secondo il Giornale di Sicilia tramonta la pista Klinsmann proprio per l’impossibilità di scambio tra i portieri.

Sul taccuino di Osti, secondo il quotidiano, ci sarebbe Joronen del Venezia, attualmente svincolato. Un altro profilo sarebbe quello di Gollini della Roma che è considerato in uscita.

Gollini guadagna circa 800 mila euro. In lista ci sarebbe anche un altro ex giallorosso: Rui Patricio anche e i suoi 38 anni potrebbero rappresentare un problema.



