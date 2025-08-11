Athletic Palermo, poker al Partinicaudace. Il mercato non è ancora chiuso

Quattro reti e segnali incoraggianti per l’Athletic Palermo. Domenica 10 agosto la formazione nerorosa ha superato 4 – 0 il Partinicaudace nella terza amichevole estiva, dopo la sconfitta per 7 – 1 contro il Palermo e il netto successo per 8 – 1 sulla Primavera rosanero.

Mattatore di giornata Matera, autore di una doppietta, a cui si sono aggiunte le firme di Calagna e Zalazar. In vista del debutto in Coppa Italia, fissato per il 24 agosto, la squadra sta iniziando a mostrare personalità e solidità. Da oggi, lunedì 11 agosto, inizia la terza settimana di ritiro, che proseguirà fino a giovedì mattina con doppie sedute giornaliere, ad eccezione di mercoledì pomeriggio, quando i nerorosa disputeranno l’ultimo test del precampionato contro la Don Carlo Misilmeri.

Sul mercato, la settimana si è conclusa con tre nuovi innesti: due attaccanti e un centrocampista. A rinforzare il reparto offensivo sono arrivati gli argentini Gonzalo Bustos e Gaston Martinez, mentre dalla Parmonval è approdato il centrocampista classe 2002 Andres Passero.





Il mercato, però, resta aperto. Il ritiro ha permesso al direttore generale Perinetti di valutare la rosa e non si escludono nuovi movimenti sia in entrata che in uscita da qui all’avvio del campionato, in programma il 7 settembre, quando l’Athletic Palermo esordirà sul campo del “Franco Scoglio” di Messina.

