Catania, 6 gol al Valletta davanti a 3mila spettatori. Toscano: “Forse altri due innesti”

Vittoria netta e senza particolari difficoltà per il Catania al “Massimino”, nell’amichevole contro i maltesi del Valletta, coincisa con la presentazione ufficiale della squadra rossazzurra per la stagione 2025/26 davanti a 3.334 spettatori.

La formazione di Toscano, schierata con il 3-4-2-1, ha chiuso il primo tempo sul 2 – 0: al 6’ Di Gennaro ha sbloccato di testa sugli sviluppi di un corner di Cicerelli, tra i più attivi insieme a Donnarumma, Celli, Jimenez e Casasola. Al 32’ il raddoppio di Quaini, lasciato colpevolmente solo dalla difesa ospite su una palla inattiva. Da segnalare anche una splendida iniziativa di Jimenez al 10’, con tiro dalla distanza che ha colpito il palo.

Ripresa a senso unico

Nella ripresa, il Catania ha dilagato. Al 65’ terza rete firmata da Donnarumma su assist dalla destra. Il Valletta ha creato pochissimo, con Dini impegnato seriamente solo su un tiro di Ciolacu. Al 72’ Cicerelli ha firmato il 4-0 con una punizione perfetta, suggellando una prestazione di alto livello. Nel finale c’è stato spazio anche per i gol di D’Andrea, pronto alla deviazione vincente su cross di Raimo, e di Lunetta, autore di una rovesciata sottomisura per il definitivo 6 – 0.





Il triplice fischio ha sancito una serata positiva e applaudita dal pubblico, in attesa dell’esordio ufficiale in Coppa Italia di Serie C a Crotone, primo vero banco di prova della stagione.

“Squadra in crescita, mercato ancora aperto”

Nel post-partita, Toscano ha espresso soddisfazione per l’atteggiamento della squadra: “”Quest’anno si lavora con più tranquillità e serenità, ma c’è ancora tanto da fare. Sono contento dell’aspetto mentale e dell’approccio: anche quando la partita è in discesa, bisogna mantenere alta l’attenzione e gestire meglio i momenti del match”.

Sul mercato, il tecnico ha confermato possibili novità: “I nuovi innesti si stanno inserendo bene. C’è ancora qualche settimana di tempo e la società sa dove intervenire per migliorare un gruppo che sta crescendo. Forse dovremo inserire ancora un calciatore o due, ma senza fretta: servono valutazioni precise, perché non possiamo permetterci di sbagliare. La rosa è già di buon livello”.

