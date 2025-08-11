Calciomercato Palermo, Vasic si allontana dall’Empoli

Resta incerto il futuro di Aljosa Vasic. Inzaghi ha speso parole positive per il giovane centrocampista e non ha nascosto la volontà di puntare sui talenti emergenti. Allo stesso tempo, però, la dirigenza potrebbe valutare una cessione temporanea per garantirgli maggiore continuità di gioco, seguendo un percorso simile a quello di Desplanches, trasferitosi in prestito secco al Pescara.

Tra le società interessate, l’Empoli era stata la più attiva nelle scorse settimane. Nelle ultime ore, però, la trattativa ha subito un rallentamento: il Palermo non intende rinforzare una diretta concorrente e il club toscano non è disposto a un semplice prestito, preferendo inserire almeno un diritto di riscatto.

Resta in piedi l’opzione Reggiana, considerata un contesto ideale per far crescere Vasic senza eccessive pressioni. La situazione è in evoluzione e sviluppi sono attesi nei prossimi giorni. Non è comunque da escludere la permanenza del centrocampista in rosanero, con la possibilità di giocarsi le sue chance in più ruoli, sia in mezzo al campo che sulla trequarti.





LEGGI ANCHE

IL PUNTO SUL CALCIOMERCATO DEL PALERMO