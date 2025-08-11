CorSport – “Il Palermo cresce, il futuro è Inzaghi”

Il Palermo non ha sfigurato contro il Manchester City. I rosa sono rimasti in partita per circa un’ora e, compatibilmente con l’avversario, hanno provato a mettere in pratica il piano d’azione preparato durante la marcia di avvicinamento al match. L’esame può considerarsi superato.

Antonio La Rosa, sulle pagine del Corriere dello Sport, sottolinea che tra le note più positive in casa Palermo ci sono le risposte di alcuni giovani sui quali Inzaghi intende puntare. Peda, entrato dopo l’intervallo al posto di Bani, ha mostrato personalità nel ruolo di centrale difensivo, e Corona (subentrato al 15’ del secondo tempo) ha fatto valere più di una volta la sua fisicità nei duelli contro avversari esperti e strutturati.

I riflettori erano puntati anche su Gomis. Il portiere non ha responsabilità specifiche sui tre gol subiti ma resta sotto osservazione. Importante, a questo proposito, la gara di Coppa Italia in programma sabato a Cremona che servirà al senegalese per sgombrare il campo da ogni dubbio e dimostrare di avere i titoli per mantenere lo status di titolare.





