Desplanches, ottimo esordio col Pescara. “Basta solo aver fiducia”

Ottimo debutto ufficiale per Sebastiano Desplanches con la maglia del Pescara. Il portiere è stato protagonista nella vittoria per 1 – 0 contro il Rimini, risultato che ha permesso agli abruzzesi di superare il turno di Coppa Italia.

Determinante il suo contributo tra i pali: tre interventi decisivi hanno garantito la porta inviolata, confermando il suo ottimo stato di forma. Una prestazione che dà continuità al percorso di crescita del giocatore, già messo in evidenza all’Europeo Under 21 di inizio estate, dove era stato tra i protagonisti.

Di proprietà del Palermo e in prestito secco al Pescara, Desplanches ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni di Rete 8: “Non potevo desiderare un esordio migliore. Finire una partita senza subire gol è l’obiettivo di ogni portiere. Sono contento. Basta solo avere fiducia, così i giocatori vengono fuori più facilmente. Sono felice di essere qui, sento la fiducia di tutti. Conosco Pescara, non vedevo l’ora di arrivare”.





