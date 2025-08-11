Pietro Lo Monaco ricoverato in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita

Momenti di paura per Pietro Lo Monaco, attuale direttore sportivo dell’Enna, formazione siciliana di Serie D. Il dirigente, 70 anni, è rimasto coinvolto in un incidente stradale nella serata di sabato 9 agosto, mentre si trovava in viaggio per motivi di lavoro nei pressi di Palermo. Secondo una prima ricostruzione, l’ex dirigente di Catania, Genoa e Palermo avrebbe perso il controllo della sua auto, probabilmente a causa di un colpo di sonno, finendo fuori strada.

Lo Monaco è stato soccorso poco dopo l’impatto e trasportato all’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove si trova ricoverato in terapia intensiva. I medici gli hanno riscontrato fratture allo sterno e ad alcune costole, ma le sue condizioni, pur richiedendo prudenza e monitoraggio costante, non destano preoccupazioni per la vita. Il dirigente è vigile e cosciente.

La carriera e l’affetto del mondo del calcio

Figura di spicco del calcio italiano, Lo Monaco ha legato gran parte della sua carriera al Catania, diventando protagonista di memorabili stagioni in Serie A e di celebri schermaglie verbali, come quelle con l’allora tecnico dell’Inter, José Mourinho. Ha poi ricoperto ruoli dirigenziali anche con Genoa e Palermo, prima di approdare all’Enna.





Lo Monaco resterà sotto osservazione in ospedale nei prossimi giorni, con tempi di recupero ancora da definire. L’auspicio della società e dei tifosi è di rivederlo presto sugli spalti dello stadio “Gaeta”, per continuare a guidare l’Enna nel percorso in Serie D.

