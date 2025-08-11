GdS – “Palermo: i veri verdetti arriveranno presto, anche per il mercato”

“Ora che le luci si sono spente e gli amici (del City) se ne sono andati, bisogna pensare a quello che sarà“. Scrive così Luigi Butera, che sulle pagine del Giornale di Sicilia fa il punto della situazione in vista del debutto ufficiale della stagione, fissato per il 16 agosto contro la Cremonese, in Coppa Italia.

La gara contro il City ha lasciato buone sensazioni, ma non può essere presa come verità assoluta. Il Palermo della prima mezz’ora è piaciuto: pressing altissimo, intensità, attenzione, voglia di lottare su ogni pallone. Inzaghi e i rosanero devono ripartire da qui.

Il vero valore della squadra si comincerà a capire da Cremona in avanti. Bisognerà anche capire se arriveranno altri rinforzi dal mercato. “A naso, servono ancora un vice Ceccaroni e anche un esterno sinistro. Su Gomis, il giudizio finale spetta a Inzaghi, ma la partita col City ha detto che al portiere manca ancora un po’ di esplosività”, scrive Butera.





