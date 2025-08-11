Calciomercato Palermo, il portiere e un under restano nel mirino

Il calciomercato del Palermo è in una fase di transizione. Dopo aver inserito rinforzi di spessore, la dirigenza rosanero si sta concedendo il tempo necessario per valutare con attenzione le prossime mosse, in vista di eventuali nuovi ritocchi alla rosa.

Un punto ancora da chiarire riguarda la porta. L’amichevole contro il Manchester City ha offerto indicazioni utili: il direttore sportivo Osti, insieme a Inzaghi e al suo staff, ha osservato con attenzione Gomis, che avrà un’ulteriore occasione a Cremona per convincere tutti a puntare su di lui come titolare. Sullo sfondo resta viva la pista che porta a Klinsmann del Cesena, mentre un’alternativa potrebbe essere Semper del Pisa.

Come riportato da Salvatore Orifici per il Giornale di Sicilia, il Palermo è alla ricerca anche di un rinforzo sulla fascia sinistra. La scelta sarà tra un braccetto mancino o un esterno, vista la cessione di Lund. In ogni caso, la società dovrà inserire un calciatore under, poiché la lista degli over risulta al momento completa.





