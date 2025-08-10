Palermo, Inzaghi ringrazia i tifosi sui social: “Siete uno spettacolo”

Lo aveva detto nel post partita: “Il pubblico del Palermo è da Champions League”. Filippo Inzaghi è rimasto stregato dal calore dei tifosi rosanero, quasi incredulo per l’affetto ricevuto in appena due mesi, che lui stesso definisce più volte “immeritato”.

La piazza palermitana lo ha accolto subito a braccia aperte, affidandogli le speranze di una stagione di vertice dopo due annate deludenti. La prova più evidente è arrivata nel pre-gara della super sfida contro il City: durante la presentazione ufficiale della rosa 2025-26, Superpippo è stato travolto da un’ovazione da brividi.

Cori, applausi e un entusiasmo incontenibile hanno accolto l’ex bomber del Milan, che ha voluto ringraziare i 35.000 del “Barbera” per la calorosa accoglienza: “Siete uno spettacolo”, ha scritto su Instagram. Un ulteriore segnale di gratitudine verso la piazza, a soli sei giorni dall’esordio ufficiale in Coppa Italia contro la Cremonese, quando si inizierà a fare sul serio.





Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pippo Inzaghi (@pippoinzaghi)

