Salernitana-Reggina gratis in tv e streaming: orario, dove vederla / Amichevole

Grande appuntamento per i tifosi granata e amaranto: domenica 10 agosto 2025 allo stadio “Arechi” di Salerno andrà in scena la quarta edizione del Trofeo Angelo Iervolino, che vedrà di fronte Salernitana e Reggina. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20:00.

Se ti stai chiedendo dove vedere Salernitana-Reggina in diretta TV o streaming gratis, ecco tutte le informazioni ufficiali. 📡

📺 Salernitana-Reggina in TV

Per questa amichevole non è prevista una diretta televisiva sui canali tradizionali.

Tuttavia, i tifosi potranno comunque seguire la partita in diretta streaming gratuita.

🌐 Salernitana-Reggina in streaming gratis

La partita sarà trasmessa in diretta streaming gratuita sul canale YouTube ufficiale dell’U.S. Salernitana 1919, con produzione autonoma del club. La diretta inizierà alle ore 19:50, pochi minuti prima del fischio d’inizio, per non perdere neanche il prepartita.

🔗 Per assistere al match basta collegarsi al canale ufficiale YouTube della Salernitana tramite:

•PC o Mac

•Smart TV

•Smartphone e tablet (iOS e Android)

•Dispositivi come Chromecast, Fire Stick o Apple TV