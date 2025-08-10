Salernitana-Reggina gratis in tv e streaming: orario, dove vederla / Amichevole
Grande appuntamento per i tifosi granata e amaranto: domenica 10 agosto 2025 allo stadio “Arechi” di Salerno andrà in scena la quarta edizione del Trofeo Angelo Iervolino, che vedrà di fronte Salernitana e Reggina. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20:00.
Se ti stai chiedendo dove vedere Salernitana-Reggina in diretta TV o streaming gratis, ecco tutte le informazioni ufficiali. 📡
📺 Salernitana-Reggina in TV
Per questa amichevole non è prevista una diretta televisiva sui canali tradizionali.
Tuttavia, i tifosi potranno comunque seguire la partita in diretta streaming gratuita.
🌐 Salernitana-Reggina in streaming gratis
La partita sarà trasmessa in diretta streaming gratuita sul canale YouTube ufficiale dell’U.S. Salernitana 1919, con produzione autonoma del club. La diretta inizierà alle ore 19:50, pochi minuti prima del fischio d’inizio, per non perdere neanche il prepartita.
🔗 Per assistere al match basta collegarsi al canale ufficiale YouTube della Salernitana tramite:
•PC o Mac
•Smart TV
•Smartphone e tablet (iOS e Android)
•Dispositivi come Chromecast, Fire Stick o Apple TV