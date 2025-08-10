Sampdoria-Pontedera in diretta tv e streaming gratis: orario, dove vederla / Amichevole
L’attesa cresce per i tifosi blucerchiati: la Sampdoria torna in campo per un’amichevole estiva che promette spettacolo contro il Pontedera. Un appuntamento importante per vedere da vicino la squadra in questo periodo di transizione e valutare i primi progressi in vista della nuova stagione.
Ecco quando si gioca, dove vederla in TV e streaming e tutte le informazioni utili. 📡
📅 Data, orario e stadio
•Partita: Sampdoria-Pontedera (amichevole estiva)
•Data: sabato 10 agosto 2025
•Orario calcio d’inizio: 17:00
•Stadio: Campo sportivo di Bogliasco, casa del ritiro e degli allenamenti della Sampdoria
📺 Dove vedere Sampdoria-Pontedera in diretta TV
La buona notizia per i tifosi è che l’incontro sarà trasmesso in diretta TV su Telenord, emittente ligure che segue da vicino le vicende dei club genovesi. Basterà sintonizzarsi sul canale 13 del Digitale Terrestre (Liguria) per godersi la partita in alta qualità.
🌐 Sampdoria-Pontedera in streaming gratis
Per chi non potrà guardarla in TV, Telenord mette a disposizione anche la diretta streaming gratuita sul canale YouTube ufficiale di Telenord Liguria.
La visione è accessibile da:
•PC e Mac
•Smartphone e tablet
•Smart TV compatibili
•Dispositivi come Chromecast, Fire Stick e Apple TV