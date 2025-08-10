Barcellona-Como gratis in diretta tv e streaming: orario, dove vederla / Amichevole
Il Como chiude il suo ritiro in Spagna e il precampionato con una sfida di altissimo prestigio: questa sera i lariani scendono in campo per il Trofeo Gamper contro il Barcellona di Hansi Flick, campione di Spagna in carica. Una partita dal fascino unico, che segna anche il ritorno in Catalogna di Cesc Fabregas, per la prima volta in veste di allenatore.
📅 Data, orario e stadio
•Partita: Barcellona-Como (amichevole – Trofeo Gamper)
•Data: domenica 10 agosto 2025
•Orario calcio d’inizio: 21:00
•Città: Barcellona (Spagna)
•Stadio: Estadi Johan Cruyff
📺 Dove vedere Barcellona-Como in diretta TV e streaming gratis
L’amichevole Barcellona-Como sarà trasmessa gratuitamente in diretta streaming su COMO TV.
Per seguire il match basta:
1.Registrarsi gratuitamente alla piattaforma COMO TV
2.Accedere via PC, smartphone o tablet
3.Collegarsi alla pagina dell’evento poco prima del calcio d’inizio
🔴 Streaming gratuito e ufficiale, senza costi aggiuntivi né pay-per-view.
🌍 Copertura e curiosità
•L’incontro è parte del prestigioso Trofeo Gamper, tradizionale evento di presentazione stagionale del Barcellona.
•Il Como arriva galvanizzato dal successo contro il Real Betis, partita segnata anche da un finale acceso.
•Per i tifosi catalani sarà l’ultimo test prima dell’esordio ufficiale in Liga.
•Per Cesc Fabregas, icona blaugrana del passato, sarà un ritorno dal forte impatto emotivo.
📌 Riepilogo
•Evento: Barcellona-Como (Trofeo Gamper – Amichevole)
•Data e ora: 10 agosto 2025 – 21:00
•Stadio: Estadi Johan Cruyff, Barcellona
•Diretta streaming gratis: ✅ COMO TV (previa registrazione)
•Accesso da: PC, smartphone, tablet