Chelsea-Milan, c’è la diretta gratis? Dove vederla in tv e streaming / Amichevole
Giornata speciale per gli appassionati di calcio internazionale: oggi domenica 10 agosto 2025, allo storico Stamford Bridge di Londra, il Milan affronta il Chelsea in una prestigiosa amichevole estiva. Ecco tutte le informazioni su orario, dove vederla in TV e come seguirla in streaming. 📡
📅 Data, orario e luogo
•Partita: Chelsea-Milan (amichevole)
•Data: domenica 10 agosto 2025
•Orario calcio d’inizio: 16:00 (ora italiana)
•Stadio: Stamford Bridge, Londra 🇬🇧
📺 Chelsea-Milan in diretta TV e gratis (in differita)
Gli appassionati italiani potranno guardare Chelsea-Milan in chiaro e gratis, ma non in diretta:
•L’incontro sarà trasmesso in differita alle 21:30 su NOVE (canale 9 del Digitale Terrestre).
•Alla stessa ora, il match sarà disponibile anche in streaming gratuito sul sito e l’app di Discovery+, piattaforma che ospita i contenuti di NOVE.
🌐 Come vedere Chelsea-Milan in diretta streaming
Chi invece vuole seguire la sfida in tempo reale alle 16:00 dovrà essere abbonato a DAZN.
La piattaforma trasmetterà Chelsea-Milan in diretta streaming, accessibile da:
•Smart TV compatibili
•PC e Mac
•Smartphone e tablet (app DAZN)
•Dispositivi come Amazon Fire Stick, Apple TV, Google Chromecast e console PlayStation/Xbox