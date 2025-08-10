Borussia Dortmund-Juventus, c’è la diretta gratis? Dove vederla in TV e streaming / Amichevole
Si avvicina la chiusura del Training Camp di Herzogenaurach per la Juventus, e per salutare la Germania nel migliore dei modi i bianconeri affronteranno un test di lusso: Borussia Dortmund-Juventus. Un’amichevole di prestigio che si giocherà domenica 10 agosto nello storico Signal Iduna Park di Dortmund e che metterà di fronte due tra i club più blasonati d’Europa.
📅 Data, orario e stadio
•Partita: Borussia Dortmund – Juventus (amichevole internazionale)
•Data: domenica 10 agosto 2025
•Orario calcio d’inizio: 17:30
•Stadio: Signal Iduna Park, Dortmund (Germania)
📺 Dove vedere Borussia Dortmund-Juventus in TV
Per l’occasione NON è prevista la diretta in chiaro gratis.
In Italia la sfida sarà trasmessa in esclusiva su DAZN.
Sarà quindi necessario un abbonamento attivo alla piattaforma per seguire il match in diretta.
Non è prevista alcuna trasmissione in chiaro o gratuita per il territorio italiano.
🌐 Borussia Dortmund-Juventus in streaming
Gli abbonati a DAZN potranno seguire la partita anche in diretta streaming, collegandosi tramite:
•Sito ufficiale di DAZN
•App DAZN su Smart TV compatibili
•Dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, Apple TV, TIMVISION Box
•Console PlayStation e Xbox
•Smartphone e tablet (iOS e Android)
La visione sarà disponibile in alta definizione e con telecronaca in lingua italiana.