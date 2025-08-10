Calciomercato Serie A, continua la telenovela Esposito: il Cagliari sorpassa il Parma
La trattativa per Sebastiano Esposito in Serie A sembra una telenovela senza fine, destinata a concludersi — salvo colpi di scena dell’ultimo minuto — con il trasferimento definitivo al Cagliari. I sardi, favoriti fin dall’inizio per l’attaccante dell’Inter, erano stati superati negli ultimi giorni dal Parma, che aveva presentato un’offerta importante.
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, però, il blitz dei ducali non sarebbe andato a buon fine: il Cagliari ha infatti ripreso il comando della corsa, prenotando le visite mediche per domani, 11 agosto.
Ora si attende solo l’ok del giocatore per chiudere l’operazione. Lo scorso anno, Esposito ha realizzato 8 gol in 33 presenze con l’Empoli, nonostante la retrocessione in Serie B a fine stagione.
