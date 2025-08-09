Palermo – Manchester City 0 – 3 LE PAGELLE / Rosa convincenti per almeno un’ora

Se un’amichevole precampionato, per di più tra “sorelle” in un clima di festa, non può fare troppo testo ma va considerata solo come una tappa di avvicinamento ai rispettivi campionati, anche le pagelle hanno un senso relativo. E quindi omettiamo i voti, che avrebbero poco senso considerato che tra le due squadre – a regime – ci sono almeno due categorie di differenza.

Gara amichevole, con agonismo contenuto e ritmi bassi: per il City è la prima amichevole della stagione dopo il deludente mondiale e c’è da trovare l’intesa con tanti giocatori nuovi. Se Guardiola non schiera la migliore formazione possibile (9 giocatori sono rimasti a casa e dopo l’intervallo ne ha cambiati 10), Inzaghi ha scelto di mandare dentro una squadra che assomiglia tantissimo a quella titolare, schierata con il 3-4-2-1.

E’ stato un buon Palermo sotto il profilo dell’atteggiamento. Quello che si doveva vedere si è visto: molto pressing, buon presidio degli spazi, concentrazione costante ed errori ridotti al minimo, soprattutto in difesa: se poi Haaland sblocca il risultato con apparente facilità non è perché qualcuno ha sbagliato ma soprattutto perché lui è l’attaccante più forte del mondo. Nella ripresa il Palermo ha pensato a contenere il risultato con intelligenza cercando di amministrarsi dal punto di vista fisico. In un vortice di cambi è difficile trovare un senso compiuto





PALERMO: Gomis; Diakitè, Bani (dal 1′ s.t. Peda), Ceccaroni (dal 35′ s.t. Avena); Gyasi, Gomes (dal 15′ s.t. Vasic), Ranocchia (dal 15′ s.t. Blin), Segre (dal 15′ s.t. Palumbo), Augello (dal 15′ s.t. Pierozzi); Brunori (dal 15′ s.t. Le Douaron), Pohjanpalo (dal 15′ s.t. Corona).

MANCHESTER CITY: Trafford (dal 1′ s.t. Ederson), Lewis (dal 1′ s.t. Nunes), Stones (dal 1′ s.t. Akanji), Khusanov (dal 1′ s.t. Dias), Ait-Nouri (dal 1′ s.t. Akè); O’Reilly (dal 1′ s.t. Reijnders), Gonzalez (dal 1′ s.t. Gundogan), Cherki (dal 1′ s.t. Silva); Marmoush (dal 1′ s.t. Doku), Haaland (dal 15′ s.t. Mukasa), Bobb (dal 1′ s.t. Savinho).

Gomis: Sul primo gol non ha colpe, Haaland gli si presenta davanti troppo libero e può mirare entrambi gli angoli. Il secondo gol arriva con un tiro secco e ravvicinato di Reijnders, decisamente il migliore in campo. Compie una grande parata ancora su un tiro ravvicinato di Reijnders ma l’olandese si “vendica” qualche minuto dopo con un altro gol di straordinaria raffinatezza (e la palla sempre all’angolino).

Diakitè: Rientro più che dignitoso, considerato oltretutto che ha un brutto cliente come Marmoush. Salva un gol nel finale del primo tempo.

Bani: Avere davanti Haaland non è la stessa cosa che fronteggiare il centravanti del Bra: sul gol si fa un po’ sorprendere ma ci sta.

(dal 1′ s.t. Peda): Lo scorso anno faceva tappezzeria, adesso è il primo cambio di difesa. E da allora ha guadagnato molta personalità.

Ceccaroni: Sfiora il gol al secondo minuto, di testa su corner, confermandosi soluzione pericolosa sui calci piazzati. In difesa deve sudare sette camicie. Ma quando esce (tra gli ultimi) gli applausi scrosciano.

(dal 35′ s.t. Avena): Dieci minuti di passerella per un giocatore giovanissimo e già elogiato in ritiro da Inzaghi.

Gyasi: Debutto assoluto davanti ai propri tifosi. E non sfigura. Utilizzato sull’esterno destro è apparso sempre dentro la partita. Nell’ultima mezz’ora si sposta a sinistra. Anche se stanchissimo stringe i denti fino alla fine.

Gomes: Abbastanza guardingo, davanti alla difesa. Non è facile affrontare giocatori che hanno grande padronanza di palleggio. Si divide la fatica con Ranocchia e non va male.

(dal 15′ s.t. Vasic): Trequartista di centrosinistra, in alternativa a Palumbo. Non è certo questa la partita che può decidere il suo futuro rosanero.

Ranocchia: Giudizio in qualche modo simile a quello di Gomes. La cosa più interessante è constatare che sembra un altro giocatore, almeno sul piano della fiducia e della motivazione.

(dal 15′ s.t. Blin): Davanti alla difesa, nella sua posizione naturale ma con la squadra che è un po’ in apnea. E il centrocampo soffre.

Segre: Conferma di essere uno dei più in forma sotto il profilo atletico. Pressa forte, dà una grossa mano e per poco non manda in gol Pohjanpalo.

(dal 15′ s.t. Palumbo): Benvenuto anche a lui. Sarà un titolare ma per ora le gambe gli concedono mezz’ora. Ma qualche raffinatezza con i piedi la fa vedere.

Augello: Anche lui, come Gyasi, non ha grandi opportunità di spingere, deve più preoccuparsi di presidiare la zona. Ma dimostra personalità.

(dal 15′ s.t. Pierozzi): Anche per lui una mezz’ora utile come allenamento qualificato. Gioca sulla fascia destra.

Brunori: Torna trequartista come l’anno scorso, come ad inizio di ritiro. Non riceve molti palloni, si segnala per un bel cross in mezzo effettuato dal fondo.

(dal 15′ s.t. Le Douaron): Ha subito una buona occasione ma manda alto. Poi svirgola il tiro in un’azione di contropiede. Presente ma sprecone.

Pohjanpalo: Ad inizio gara arriva con leggero ritardo su una palla di Segre. Poi poco altro in fase offensiva ma molto pressing.

(dal 15′ s.t. Corona): È festa anche per lui, giustamente. Anche trenta minuti di amichevole servono a crescere. Avrebbe l’occasione per segnare un gol storico ma il suo tiro viene salvato in angolo.

