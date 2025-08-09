Guardiola: “Ringrazio la gente di Palermo. I rosa faranno una grande stagione”

Al termine dell’amichevole vinta dal Manchester City 0 – 3 contro il Palermo, Pep Guardiola è intervenuto in conferenza stampa, elogiando la città, il pubblico e anche la squadra di Inzaghi.

“Grazie di cuore alla gente di Palermo per l’accoglienza – ha esordito – è stata una cosa incredibile. Non mi era mai capitato di giocare una partita in cui sembrava che entrambe le squadre fossero in casa. Mi auguro che il Palermo faccia una grande stagione, e con Pippo penso che ce la farà“.

Il tecnico ha poi parlato della sua prima volta in città: “Il City ha scelto bene. Era la mia prima volta a Palermo: il Sud Italia ha un entusiasmo e un amore per la squadra davvero unici. Il Palermo mi è sembrato molto intenso, con ritmo. Se riescono a mantenerlo… ci sono giocatori bravi. Conosco Claudio Gomes, è un ragazzo eccezionale. In generale, hanno fatto una prestazione molto buona”.





“Luca Toni è un personaggio affascinante, lui a volte mi aveva parlato di Palermo. sono felice di aver avuto questa esperienza a Brescia. Luca mi ha sempre raccontato che Palermo era un posto speciale e si è trovato molto bene. Ieri ho visto Pastore, qua ci sono sempre stati grandi giocatori”, ha continuato.

Spazio anche a un commento su Reijnders, autore della doppietta “Ama correre verso la porta e aiutare i nostri attaccanti. Ha esperienza, ha 25 anni. Penso che tutti gli acquisti che abbiamo fatto siano molto buoni”.

Infine, uno sguardo alla nuova stagione: “Sono molto soddisfatto della partita che abbiamo giocato. Ora torniamo a Manchester e iniziamo a pensare alla stagione che ci attende. L’eliminazione dalla Coppa del Mondo contro l’Al Hilal è stata una delusione, ma ci siamo allenati bene. Speriamo di essere più consistenti rispetto allo scorso anno”.

