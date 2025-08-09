Inzaghi: “Sono contento, ho visto in campo la mentalità che avevo chiesto”

Parla Pippo Inzaghi. Il tecnico del Palermo è intervenuto ai microfoni della stampa al termine dell’amichevole contro il Manchester City.

“Sono molto contento, ho visto la mentalità che avevo chiesto. Avere coraggio e mentalità. Questa sera con questo pubblico fantastico era facile andare forte, l’importante sarà farlo durante il campionato. Se sarà così, sarà tutto più facile”.

“Gomis l’ho visto bene, ma oggi non c’è stato uno sotto standard, siamo sempre andati in pressione forte nella loro area. Il pubblico? Mi auguro che i miei giocatori si rendano conto per che squadra giocano, è stato da Champions League. La speranza è che siano gli stessi anche in campionato. Poi con me in particolare è pazzesco quello che succede, spero di meritarmi tutto questo”.





“Regalo di compleanno? Che il City sia venuto a giocare nel nostro stadio e la gente di Palermo sia felice. Per me non c’è regalo migliore. Se siamo questi e abbiamo questa mentalità, secondo me ci potremo togliere soddisfazioni”.

