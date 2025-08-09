Palermo – City, ecco la seconda maglia presentata da Pastore / FOTO

La tanto attesa seconda maglia del Palermo è stata finalmente svelata. A presentarla, durante l’intervallo della prestigiosa amichevole contro il Manchester City, è stato Javier “El Flaco” Pastore, accompagnato dai figli. L’ex fuoriclasse argentino non ha mancato l’occasione per ringraziare calorosamente i tifosi rosanero.

“È un vero piacere essere qui con la mia famiglia e i miei bambini – ha detto al pubblico – Spero vi divertiate in questa grande festa. Indossiamo la maglia away del Palermo: per me significa molto, è un omaggio alla storia di questo club, e la storia siete voi. Vi amo, forza Palermo sempre», ha dichiarato Pastore davanti al pubblico”.

Come anticipato nei giorni scorsi, la nuova maglia è nera con dettagli laterali e colletto rosa. Il tocco più significativo è il logo storico del Palermo del 1929, un tributo alle radici rosanero celebrato in un evento speciale, nonostante la vittoria degli uomini di Guardiola per 0 a 3.





