Palermo – Manchester City, la coreografia della Curva Nord con dedica agli Oasis / FOTO

La Curva Nord 12 aveva comunicato le modalità della coreografia già nel pomeriggio: “Dopo settimane di lavoro 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆… 𝒆̀ 𝒊𝒍 𝒈𝒊𝒐𝒓𝒏𝒐 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒕𝒂! Troverete la curva già pronta per la coreografia, vi invitiamo a non spostare nulla rispetto a quello che troverete sul sediolino.

“La buona riuscita dipende da ogni spettatore presente oggi in curva, vi chiediamo di essere collaborativi e di non rovinare ciò che abbiamo preparato affinché ognuno possa godersi lo spettacolo e questa grande festa! 𝐷𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑜𝑟𝑒 20:50 𝑐𝑜𝑚𝑖𝑛𝑐𝑒𝑟𝑎̀ 𝑖𝑙 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜. 𝐋𝐀 𝐂𝐔𝐑𝐕𝐀 𝐍𝐎𝐑𝐃 𝐄𝐍𝐓𝐑𝐄𝐑𝐀̀ 𝐈𝐍 𝐒𝐂𝐄𝐍𝐀! 𝐴𝑉𝐴𝑁𝑇𝐼 𝑇𝑈𝑇𝑇𝐴!”.

Il risultato parla da sé: un colpo d’occhio straordinario, perfettamente riuscito. I colori del Palermo si intrecciano con due icone di Manchester e della musica mondiale: gli Oasis. Un omaggio alla band nata nel 1991, protagonista della scena fino al 2009 e tornata insieme lo scorso anno.





Nell’immagine rappresentata dalla curva, i due cantanti indossano le maglie rosanero al posto di quelle del Manchester City immortalate nella celebre fotografia originale. Un chiaro segnale dell’amicizia tra le due squadre, oggi unite sotto la stessa proprietà.

