Palermo – City: Rose Villain infuoca con “Fuorilegge”, Miccoli e la bolgia del “Barbera”

E’ un’atmosfera unica, delle grandi occasioni. Con file interminabili ai tornelli per uno spettacolo sentito e infuocato. Il Palermo affronta il Manchester City e il “Renzo Barbera” è una bolgia per una gara amichevole altisonante che si spera possa rispecchiare il… futuro.

Sin dalla presentazione della squadra (qui il link), con Inzaghi e Guardiola accolti da un’ovazione, gli spalti sono stati infervorati. Ma non solo. Anche le formazioni sono state sommerse da applausi scroscianti entrando in campo. Presente l’ex capitano Fabrizio Miccoli, che ha preso parte all’evento, supportato dai tifosi che in suo onore hanno cantato: “Un capitano, c’è solo un capitano”, oltre ad esporre una coreografia che riporta il detto “Palermo Forever” e il disegno degli Oasis (eterni fan) poco prima dell’inizio del match.

Poi, il momento clou: è stata la volta di Rose Villain che ha acceso lo stadio cantando “Fuorilegge” nel preshow, singolo pubblicato il 12 febbraio 2025 come primo estratto dal terzo album in studio Radio Vega. Il brano è stato presentato in gara durante la 75ª edizione del Festival di Sanremo. Poi, “Victoria’s secret” e “Come un Tuono” ad impreziosire la scena.





Rosa Luini, in arte Rose Villain è nata il 20 luglio 1989 a Milano ma vive a New York. E’ figlia dell’imprenditore milanese Franco Luini, fondatore del marchio Tucano, e di Fernanda Melloni, deceduta nel 2017. Rose Villain è una cantautrice famosa i per le numerose canzoni di successo.

Le maggiori hit sono: Chico (2020) con Guè Pequeno e Luché, Fantasmi (2023) con Geolier, Fragole (2022) con Achille Lauro, Michelle Pfeiffer (2023) con Tony Effe e Io, me ed altri guai (2023). Il match dei sogni è servito. Si scende in campo.