Regolamento Palermo – Manchester City: cosa succede in caso di pareggio / Amichevole

Palermo – Manchester City è senza dubbio l’evento calcistico dell’estate rosanero. Una sfida amichevole di prestigio, attesissima dai tifosi, che si giocherà in uno stadio “Renzo Barbera” gremito in ogni ordine di posto. La partita sarà trasmessa in oltre 60 Paesi in tutto il mondo, un vero evento in mondovisione, e metterà in palio l’Anglo-Palermitan Trophy, trofeo celebrativo che omaggia le origini britanniche del club nel 125° anniversario dalla sua fondazione.

Ma come funziona il regolamento dell’amichevole? Cosa prevede in caso di pareggio al 90’?

Cosa prevede il regolamento dell’amichevole Palermo – Manchester City

A differenza delle partite ufficiali di campionato o coppa, l’amichevole tra Palermo e Manchester City ha un regolamento speciale, pensato per dare subito un vincitore al termine dell’incontro.





Durata : due tempi regolamentari da 45 minuti.

Pareggio al 90’ : non sono previsti tempi supplementari.

Rigori immediati: in caso di parità, si andrà direttamente ai calci di rigore per decretare la squadra vincitrice dell’Anglo-Palermitan Trophy.

Questa formula garantisce spettacolo fino all’ultimo minuto e consente di evitare tempi di gioco eccessivi in una fase di preparazione atletica come quella estiva.

Perché si gioca l’Anglo-Palermitan Trophy

Il trofeo non è solo un riconoscimento sportivo, ma anche un omaggio alla storia del Palermo. Il club, fondato nel 1900 da imprenditori e sportivi britannici, celebra quest’anno il 125° anniversario con una sfida simbolica contro una delle squadre più forti e rappresentative del calcio inglese, il Manchester City.

La partita, oltre al prestigio del risultato, rappresenta un momento di connessione culturale e sportiva tra due città legate dalla passione per il calcio e dalla tradizione britannica nel DNA rosanero.

Un test di lusso

Per il Palermo, affrontare il Manchester City significa misurarsi contro una delle squadre più forti d’Europa. Per gli uomini di Pep Guardiola, invece, è l’occasione di prepararsi in vista della nuova stagione, testando schemi e condizione fisica in un contesto di grande atmosfera.