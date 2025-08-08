Palermo – Manchester City, le probabili formazioni: avanti col 3-5-2

(AGGIORNATO L’8 AGOSTO, ORE 15.22). Ecco le probabili formazioni di Palermo – Manchester City, attesissima amichevole di lusso (appuntamento sabato 9 agosto, alle ore 21,00, stadio “Renzo Barbera”):

PALERMO (3-5-2): Gomis; Peda, Bani, Ceccaroni; Gyasi, Gomes, Ranocchia, Vasic, Augello; Brunori, Pohjanpalo.

Indisponibili: Magnani, Di Francesco.





Squalificati: /

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Nunes, Ruben Dias, Gvardiol, Ait Nouri; Gundogan, Reijnders, Bernando Silva; Savinho, Haaland, Doku.

Indisponibili: Grealish, Phillips, Kovacic, McAtee, Echeverri, Ortega.

Squalificati: /

Inzaghi orientato a scegliere gli undici spesso provati nel precampionato durante il ritiro in Valle d’Aosta. Contro il Manchester City dovrebbe ancora essere 3-5-2. Il tecnico non potrà contare su Magnani e Di Francesco, unici indisponibili del match.

DIFESA

Tra i pali ci sarà Gomis, chiamato a garantire solidità e sicurezza. In difesa, Peda prenderà il posto di Magnani sul centrodestra, mentre il neoacquisto Bani guiderà il reparto al centro. A completare il trio ci sarà il confermatissimo Ceccaroni nel ruolo di braccetto sinistro.

CENTROCAMPO

Sulle fasce spazio a Gyasi e Augello, pronti a spingere e coprire le corsie laterali. In mezzo al campo, Gomes e Vasic dovrebbero agire da mezzali, con Ranocchia confermato in cabina di regia come play basso.

ATTACCO

Nessun dubbio in avanti: la coppia gol sarà composta da Brunori e Pohjanpalo. Pronti a subentrare nella ripresa ci sono Corona e Le Douaron, per dare freschezza e nuove soluzioni offensive.

