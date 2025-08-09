Palermo – Manchester City: il dato spettatori

I tifosi rosanero hanno risposto presente, riempiendo lo stadio e regalando una cornice da sogno a un evento che resterà nella memoria. Sono stati emessi 34.665 titoli, un dato che certifica il clima di crescente entusiasmo attorno alla squadra di Inzaghi.

Per trovare numeri simili bisogna tornare ai playoff di Serie C del 2022, con Baldini in panchina, quando il “Barbera” registrò il tutto esaurito.

L’ultima volta che si era superata quota 30.000 era invece il 20 maggio 2024, in occasione della semifinale playoff contro il Venezia, quando vennero venduti 32.752 biglietti.





LEGGI ANCHE

PALERMO – MANCHESTER CITY, IL REGOLAMENTO

GUARDIOLA E LO STAFF DEL CITY AL SANTUARIO DI SANTA ROSALIA