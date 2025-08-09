Guardiola e lo staff del Manchester City in visita al Santuario di Santa Rosalia

Il City visita la “Santuzza”. Questa mattina lo staff del Manchester, guidato da Pep Guardiola e dal preparatore atletico Fabrizio Genovesi, ha raggiunto a piedi Monte Pellegrino per visitare il Santuario di Santa Rosalia, simbolo di fede e identità per tutta Palermo.

Accolti dal reggente don Natale Fiorentino, giocatori e staff si sono raccolti in preghiera silenziosa nella Sacra Grotta, ricevendo la benedizione. Un gesto semplice ma carico di significato, che ha unito il calcio internazionale alle tradizioni più autentiche della città.

In serata, i riflettori si accenderanno sul campo per l’amichevole Palermo–Manchester City: un’occasione storica per i rosanero, ma anche un importante test di preparazione per i campioni d’Inghilterra e d’Europa, proiettati verso la nuova stagione.





